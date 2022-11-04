Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, karavan ve kanyon turizminin önemine dikkati çekerek Gazi şehrin turizm potansiyelinin arttırılması için federasyonlarla ortak çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, karavan ve kanyon turizminin önemine dikkati çekerek Gazi şehrin turizm potansiyelinin arttırılması için federasyonlarla ortak çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Gaziantep’te düzenlenen CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı’na katılarak, GBB’nin açtığı stantta incelemelerde bulunan Başkan Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, pandemi sonrası kültür turizminde bireysellik, doğa ve deneyimlemenin ön plana çıktığını, karavan ve kanyon turizminin yükselen bir trend yakaladığını anımsattı.

Gaziantep Büyükşehir olarak yenilikleri her zaman yakından takip ettiklerini, bu çerçevede hemen bölgenin ilk karavan parkını Alleben Göleti kıyısında inşa ettiklerini ifade eden Şahin, artan talebin ardından da daha geniş ikinci karavan parkını da kısa sürede yine aynı bölgede hizmete aldıklarını belirterek, “Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile tanıtım ve rotalarda Gaziantep’in yer alması için ortak çalışacağız. Gazi şehrin doğası ve kültürel zenginliklerini merak eden karavan ve kampçılara daha fazla imkan sunacak yeni sistemler üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

“Gaziantep sanayisinin karavan üretimi bize yeni fırsatlar sunuyor”

Başkan Şahin, karavan parkının yurt dışından çok sayıda ziyaretçisi olduğuna değinerek, “Proje ve altyapıyla çalışma hazırladık. Biz uygulamacıyız. İlgili birimlerimizle teknik ihtiyaçları belirledik. Su ve yeşili içinde barındıran Alleben Göleti’ni belirledik. Çok yönlü çeşitlilik, karavan turizminde başka bir yöne ilerliyor. Yurtdışından gelenler günlük kullanırken bazıları sürekli kullanmak istiyor. Bunların ihtiyaçlarını analizlendirerek planlamalar yapacağız. Bu yeni planlamalara göre vatandaş memnuniyetini, gelen insanların yararlanacağı çeşitlendirmeyi yapmak gerekiyor. Şehrimizin sit alanlarında çalışabileceğimiz tiny houselar var. Hobbit evleri, yeni çadır sistemleri var ona geçmemiz gerekiyor. Üniversite öğrencilerimiz ve gençlerimiz İstanbul, Ankara’da kulüpler kurarak buralara gelip konaklama yapmak istiyorlar. Daha da önemlisi Gaziantep sanayisi karavanını, bisikletini kendisi üretiyor. Bu bize önemli bir fırsat sunuyor” şeklinde konuştu.

“Çalışmanın sonunda Gaziantep doğallık ve kanyon turizminde bambaşka bir noktada olacak”

Federasyonla ortak çalışmada Gazi şehrin bölgelerinde konu hakkında ihtiyaçlarının belirleneceğini anlatan Şahin, “Üretimimizin modellemesi hakkında çalışmalarımızın sonunda bir planlama yapacağız. Bu çeşitlilik. Kanyon turizmi, Habeş Kanyonu’nundan Fırat’a geçmeyi sağlayacağız. Bu iş uzmanlık istiyor. Uzmanlık içinde federasyonla ortak çalışacağız. Bu çalışmanın sonunda Gaziantep doğallık ve kanyon turizminde bambaşka bir noktada olacak. Mesele bu tesisleri yapmak ama tanıtımda önemli. Daha çok kişiyi buraya getirmek gerekiyor. Federasyon başkanımızın sloganı ‘Sevgi, doğayla kalın karavanda kalın’ diyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Gaziantep karavan turizminde başkan Fatma Şahin ile çok şanslı”

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ ise, Karavan Park’ın sunduğu hizmetler için teşekkür ederek, “30 yıllık karavancıyım, doğayı çok severim ama Gaziantep kendine yakışanı, istenileni, büyük düşündüğünü karavan parkına da bunu yansıtmış. 3 gündür kalıyorum. Çok fazla karavan transferi var. Avrupalı karavancılarında geldiğini görüyorum. Daha ne kadar ileriye götürülür? Bunu çalışıyoruz. Gaziantep bu konuda Başkan Fatma Şahin ile çok şanslı. Her konuda olduğu gibi ileriyi düşünülmüş. Bu çalışmanın tanıtımında da hangi yolu izleyeceklerini iyi biliyorlar. Biz alacağımız navigasyonla rotalara burayı eklediğimizde tanıtım kendiliğinden olacaktır” dedi.

Karavan Park hakkında

Büyükşehir Belediyesi ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde Allaben Göleti’nin kıyısında 10 bin metrekare alana kurulan Karavan Park, aynı anda 35 karavanı misafir edebilecek. Gaziantep’teki 5 antik kentin ismini taşıyan bölümden oluşuyor.

Alanda pis suları deplase edecek altyapı sağlanırken, misafirlerin elektrik ve su sistemlerinden yararlanmaları için karavan parkların başına üniteler konuldu.

Tesiste bulunan ortak mutfak alanında misafirler, fırın ve ocaklardan yararlanarak kendi yemeklerini pişirme imkanına sahip olacak. Ayrıca, kişisel ihtiyaçların karşılanacağı çamaşırhane, bulaşıkhane, büfe ve banyo hizmetinden de faydalanabilecek.