Gaziantep’te, sosyal medya platformundan trafik şube müdürünü tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan mahalle muhtarı, tamamlanan idari soruşturma sonrası görevden uzaklaştırıldı.

Gaziantep’te sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayınladığı görüntülerle trafik şube müdürünü tehdit ettiği tespit edilen Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Muhtarı Yusuf Keçel, gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen muhtar Yusuf Keçel, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tehdit eden muhtar görevden uzaklaştırıldı

Devlet memurunu tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan mahalle muhtarı hakkında yürütülen idari soruşturma da tamamlandı. Şehitkamil Kaymakamlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, tutuklanan muhtar Yusuf Keçel görevden uzaklaştırıldı.

Konu ile ilgili Şehitkamil Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Gaziantep’te sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı görüntülerle devlet memurunu tehdit ettiği tespit edilen Şehitkâmil Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarı Yusuf Keçel, yürütülen adli soruşturma kapsamında daha önce tutuklanarak cezaevine girmiştir. Konu ile ilgili olarak bahse konu mahalle muhtarı, hakkında yürütülen idari soruşturma doğrultusunda ilgili mevzuat gereği Şehitkamil Kaymakamlığımızca görevinden uzaklaştırılmıştır. İlçemiz Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarlığına 1. aza olan Halil Sever, Kaymakamlığımız tarafından görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.