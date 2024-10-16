Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen M.G. isimli şahıs Nurdağı ilçesinde bulanan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen M.G. isimli şahıs Nurdağı ilçesinde bulanan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı. Şahsın ikamet adresinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere de el konularak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunması sebebiyle sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.