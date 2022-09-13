Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyon ile PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep’te PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

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