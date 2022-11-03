Gaziantep’te, sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaparak Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret eden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ile ilişkili 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep’te, sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaparak Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret eden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ile ilişkili 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde, silahlı terör örgütü adına il genelinde faaliyetlerde bulunan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü yanlısı halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik provokatif paylaşım yaparak Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.