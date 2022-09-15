Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesine operasyon düzenlendi. Yakalanan 3 örgüt üyesi yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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