Gaziantep’te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.

Gaziantep’te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 58 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.