Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi ile El-Kaide silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep polisi düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütü üyesi olan 2 kişi ile El Kaide terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişiyi gözaltına aldı.

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