Gaziantep’te dolandırıcılık, kredi kartı ve POS tefeciliğiyle ilgili 3 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te dolandırıcılık, kredi kartı ve POS tefeciliğiyle ilgili 3 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonunda, 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 949 adet fişek, 5 adet şarjör, 2 adet sahte dernek tanıtım kartı, çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç devir satış sözleşmesi, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.