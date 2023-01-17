Gaziantep’te dolandırıcılık, kredi kartı ve POS tefeciliğiyle ilgili 3 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te dolandırıcılık, kredi kartı ve POS tefeciliğiyle ilgili 3 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Dedesinin öldüğü haberini alan genç kız gözyaşlarına boğuldu Dedesinin öldüğü haberini alan genç kız gözyaşlarına boğuldu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonunda, 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 949 adet fişek, 5 adet şarjör, 2 adet sahte dernek tanıtım kartı, çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç devir satış sözleşmesi, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.