Gaziantep’te tartıştığı karısını silahla vurarak öldüren şahıs, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından tutuklandı. Katil zanlısının ifadesinde, eşinin evi terk etmek istemesi sonrası tartıştıklarını ve sonrasında da silahla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, önceki gece geç saatlerinde Nizip ilçesi kırsal Tatlıcak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Mert Türkmen (35), eşi Yeşim Türkmen (37) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Mert Türkmen, tabanca ile eşi Yeşim Türkmen’e ateş etti. Silah sesini duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeşim Türkmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yeşim Türkmen’in cenazesi defnedilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

Tartıştığı eşini öldüren şahıs tutuklandı

Olay sonrası katil zanlısı koca Mert Türkmen ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Tartıştığı karısını silahla vurarak öldüren şahıs, jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Katil zanlısının ifadesinde eşinin evi terk etmek istemesi sonrası tartıştıklarını ve sonrasında da silahla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.