Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından birim alanda verimin arttırılması amacıyla İslahiye ilçesinde tarımsal faaliyetlerde bulunan aktif 490 çiftçiye 400 ton sertifikalı Golia türü ekmeklik buğday tohumunun dağıtımı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından birim alanda verimin arttırılması amacıyla İslahiye ilçesinde tarımsal faaliyetlerde bulunan aktif 490 çiftçiye 400 ton sertifikalı Golia türü ekmeklik buğday tohumunun dağıtımı yapıldı.

Çiftçileri desteklemek ve sertifikalı tohum ekiminin yaygınlaşması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı’nca il genelinde tarımsal faaliyetleri destekleme çalışmaları yürütülüyor. İslahiye Belediyesi önünde yapılan törenle, yüksek çimlenme özelliği sayesinde ekim yapılacak tarlada yüzde 25 daha fazla verim alınmasının öngörüldüğü sertifikalı tohumlar çiftçilere dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar aracılığıyla çiftçinin tohum maliyetinin düşürülmesi ve bu yolla tasarruf sağlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, ilçe bazlı yürüttüğü “Sertifikalı Buğday ve Arpa Tohum Dağıtım Projesi” ile Nurdağı ve İslahiye bölgesine 700 ton Golia ekmeklik buğday tohumu, Araban ve Yavuzeli bölgesinde 530 ton Edessa makarnalık buğday tohumu, Şehitkamil, Oğuzeli, Karkamış ve Nizip bölgesinde ise bin ton Zühre makarnalık buğday tohumu ile 300 ton Bayrak arpa tohumu olmak üzere, 9 ilçede toplamda 2 bin 530 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu dağıtacak.

’’İstihdamın, yatırımın, kardeşliğin merkezi İslahiye olacak’’

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, coğrafyanın büyük bir nimet, bereket ve verimlilik sunduğunu söyledi.

Tarımın öneminden bahseden Şahin, belediye olarak tarımsal üretimi artırmak için çiftçileri desteklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti: “Bu ilçenin kalkınması gerektiğini biliyoruz. Türkiye Yüzyılı ile ikinci yüzyılın destanını yazmaya başlayacağız. Buranın ekonomisinde sanayiyi ihtisaslaştırırken toprak var. Toprak ana, ata, tevazudur. Bizim toprağı suyla birleştirmemiz gerekiyor. Su artık altın kadar kıymetli oldu. İyi yönetilmezse gelecekte su savaşları başlayacak. Bugün su yönetimini yapmasaydık bunların konuşulması söz konusu değildi. Toprak su ile kavuşmadıkça rahat olmayacağız. İstihdamın, yatırımın, kardeşliğin merkezi İslahiye olacak.”

’’İslahiye’nin toprakları çok verimli’’

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Büyükşehir Belediyesi’nin her ilçenin ihtiyacına göre tarıma, üretime destek verdiğini belirterek, “Kimi zaman mazot, kimi zaman gübre ve tohum desteği veriliyor. Sonuç olarak Büyükşehir imkanlarını çiftçileriyle paylaşıyor. İslahiye’nin toprakları çok verimli. Kılavuzlu Barajı yatırımlarıyla su ihtiyacı karşılanıyor. Sulama ve güneş enerjisiyle ilgili Nurdağı ve İslahiye’ye 10 MW’lık tesis yapılacak. Organize sanayi İslahiye’de büyüyor. İslahiye’nin ulaşım altyapısının tamamlanması ilçeye yatırım cazibesini daha çok arttırıyor. Ortak çalışma ile İslahiye’yi daha iyi yerlere getireceğiz” diye konuştu.

Dağıtım törenine Başkan Fatma Şahin ve Vali Davut Gül’ün yanı sıra, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile bölge çiftçileri katıldı.