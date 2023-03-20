Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye’de çiftçinin ekimde ihtiyaç duyduğu ve depremde enkaz altında kalan alet, ekipman ve traktör için Tarımsal Alet Ekipman Parkı kuruyor.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye’de çiftçilerin enkaz altında kalan başta traktör olmak üzere üretim yapmak için kullanacakları aletler için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Tarımsal üretimde toprak hazırlığı, ekim-dikim faaliyetleri, gübreleme ve ilaçlama uygulamaları, bakım faaliyetleri ile hasat gibi önemli çalışmalarda kullanılacak ekipmanlar için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde ilçe merkezlerinde Tarımsal Alet Ekipman Parkı kurulacak. Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği, tarımsal üretimin yaygınlaştırılması, depremden etkilenen çiftçilerin ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen 54 milyon TL değerindeki proje ile İl Tarım Müdürlüğü’nün tespit ettiği aletlerini enkazda kaybetmiş çiftçiler tarlalarını işlemek için ekipmanlardan yararlanabilecek.

Ekipmanları parka gelerek ücretsiz alacak çiftçiler işlemlerini tamamladıktan sonra tekrardan başka çiftçilerin kullanması için teslim edecek.

Sulama sistemi zarar görmüş 500 çiftçiye destek verilecek

Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde ayrıca Nurdağı ve İslahiye’de 500 çiftçiye sulama konusunda destek verilecek. Toplamda 22 milyon TL değerindeki çalışmayla depremde basınçlı sulama sistemi zarar gören üreticilerin yarasına merhem olunacak.

Şahin: Ekip biçme zamanı nasıl yapacağız diyen çiftçimizin yarasına merhem olacağız

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzyılın felaketinin açtığı yara ve sıkıntıları asrın dayanışmasıyla çözüleceğini aktararak şunları söyledi: “Çok önemli bir dönemdeyiz. Bahar geldi, ekme biçme zamanı. Özellikle deprem bölgesinde enkazın altında tarım araçları traktör başta olmak üzere ekip biçmede lazım olan araçlar enkazın altında kalmıştı. Hemen GAP’a proje verdik. Proje hızlıca onaylandı. İslahiye ve Nurdağı’nda ‘Tarım Alet Ekipman Parkı’ kuruyoruz. Enkaz altında aracı, alet ve edevatı kaldıysa gelecek ücretsiz bir şekilde bunu kullanacak. Proje için yaklaşık 54 milyon TL’lik kaynak ayrıldı. Bizim ilgili daire başkanlığımız araçları teslim alacak. Ekip biçme zamanı nasıl yapacağız diyen çiftçimizin yarasına merhem olacağız.”