Gaziantep’te şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 19 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 19 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Maarif Kavşağı, Suburcu, Karagöz caddeleri, Ünaldı, Tekstilkent, Bozoklar mahalleleri ve Demokrasi Meydanı çevresinde yapılan denetimlerde 16’sı aranan şahıs olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı. Kontrollerde 1 adet tabanca, 3 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.