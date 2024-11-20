Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu, “İslam Dünyasında İletişim ve Güven Arayışı" temasıyla, İslam coğrafyasından çok sayıda önemli bilim insanını Gaziantep’te bir araya getirecek. 10’un üzerinde ülkeden katılımcının yer alacağı forum 21-22 Kasım’da Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, 21-22 Kasım günlerinde yapılacak foruma, Dünya İslâm Âlimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği, Al Sharq Forum Genel Başkanı ve Al Jazeera Eski Genel Direktörü Wadah Khanfar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Seyyid Muhammed el-Nakib bin Ali el-Attas, Filozof ve Arap-İslam dünyasının önde gelen İslam alimlerinden Prof. Dr. Taha Abdurrahman’ında aralarında olduğu çok İslam düşünürün konuşmacı olarak katılacağını bildirdi.

“’İslam dünyasında iletişim ve güven arayışı’ konuşulacak”

Forumda ülkelerinde etkin olan İslam alimlerinin yer alacağını ifade eden Demir, "Tam da İslam dünyasının, Ortadoğu coğrafyasının özellikle savaşlarla boğuştuğu, savaş risklerinin hiçbir zaman olmadığı kadar büyüdüğü bir ortamda, ’İslam Dünyasında İletişim ve Güven Arayışı’ konusunun mutlaka masaya yatırılıp ciddi kararlar alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda en azından Türkiye olarak inisiyatif alıp bu konuyu misafirlerimizle masaya yatırmak istiyoruz. Gelecek misafirler sadece akademisyen olmanın ötesinde ülkelerinde çok etkili insanlar. Aynı zamanda burada konuşulacak mesajları kendi ülkelerine taşıyarak gündem haline getirecek potansiyelde insanlar" dedi.

“Forumda hangi konular işlenecek”

Forumda "Müslüman Toplumların Dünü", "İslam Dünyasında Birlik Fikri", "Müslüman Toplumlarda İletişim Ve Güven Engelleri", "Emperyalizmin İslam Dünyasında Yol Açtığı Problemler", "İslam Dünyasında Ortak Gelecek İradesi Ve Geleceğin Dili", "Birliktelik Modelleri Ve Kurumsal Tecrübeler" konularının işleneceğini aktaran Demir, "Tabi bu sempozyumda birçok şeyin çözüleceği gibi bir büyük iddiaya sahip değiliz elbette ancak bu konular yeterince işlenmiyor. Bu fitili ateşlemeyi planlıyoruz ve en azından bu konuların sadece Türkiye’de değil, İslam dünyasında gündeme gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

Forumun çıktılarının bir çok dilde yayınlanarak uluslararası gündeme taşınacağını kaydeden Prof. Dr. Demir, adında İslam olan Türkiye’deki ilk ve tek üniversitenin GİBTÜ olduğunu ve birincil amaçlarından birisinin İslam alemi olduğunu sözlerine ekledi.