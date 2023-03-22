Gaziantep’te, sosyal medyada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirici şekilde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Cumhuriyet Başsavcılığımız Koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirici şekilde sosyal medyada paylaşım yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde, sosyal medyada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirici şekilde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalandı.