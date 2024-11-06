Gaziantep’te Ekim ayı içerisinde 23 hırsızlık olayını gerçekleştiren 26 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Ekim ayı içerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Nizip, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde icra dilen önleyici kolluk devriyesi esnasında 23 ayrı hırsızlık olayında 26 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 26 şüpheli şahıstan 3’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, el konulan malzemeler sahiplerine teslim edildi.