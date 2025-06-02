Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir sitede ortaya çıkan yılan, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

Akkent Mahallesi’nde bir sitenin bahçesinde akşam saatlerinde yılan gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yılanı yakaladı. Ekipler, hayvanı doğal yaşam alanına bırakmak üzere bölgeden uzaklaştırdı.

Mahalle sakinleri, özellikle çocukların oyun oynadığı saatlerde yaşanan olay nedeniyle tedirgin olduklarını ifade ettiler.