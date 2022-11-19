Çekya ile hazırlık maçı yapacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın kamp yaptığı Gaziantep’te 3 gündür sis etkili oluyor.

Çekya ile hazırlık maçı yapacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın kamp yaptığı Gaziantep’te 3 gündür sis etkili oluyor.

Türkiye-Çekya maçının oynanacağı Gaziantep’te son 3 gündür, yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle sabah saatlerinde görüş mesafesi 40 metreye kadar kentte, öğlen saatlerinden itibaren ise sis yoğunluğunu kaybediyor. Sis ile birlikte zaman zaman yağışın da görülürken, kenti perdeleyen sis kartpostallık manzaralar da ortaya çıkarıyor. Milli takım heyecanı yaşayan esnaflar ise sisin de keyfini sürüyor.

Gaziantepli deri ustası Arif Karaba, "Bu gün hava yağışlı olması nedeniyle kente fazla kişi gelmedi. Sis de çok güzel bir manzara oluşurdu. Bu havada Gaziantep bir başka güzel. Havası daha farklı oldu. Çok güzel olur gezmek için. Ilgın ılgın yağmur yağıyor. Çok keyifli olur" dedi.

Bakırcı ustası Ali Kırat ise, sisin Gaziantep’e çok yakıştığını belirterek, "Hava çok güzel bu gün hava güzel gidiyor. Ne sıcak ne soğuk. Güzel bir hava var. Siste az Antep’e göre . Sis değin biraz daha fazla olmalı tabi. Güzel bir sis var. Antep’e böyle havlarda yerli, turist ayrı, yabancı turisti ayrı geliyor" diye konuştu.