Gaziantep’te organize suç örgütlerine yönelik yapılan silindir operasyonunda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te organize suç örgütlerine yönelik yapılan silindir operasyonunda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 50 şehirde organize suç örgütlerine yönelik "silindir" operasyonu yapıldı. Operasyonun Gaziantep ayağında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından pek çok adrese baskın yapılarak 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 adet tabanca, 3 adet tüfek, 12 adet şarjör, 175 adet fişek ve 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.