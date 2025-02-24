Gaziantep’te iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kadın da yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir rezidansta alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve sokağa taşan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet A. silahla, isimleri öğrenilemeyen 2 kadın ise bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.