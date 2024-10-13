Gaziantep’te alacak ve verecek meselesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay anları ve sonrası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahların da kullanılması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan 1’i hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ali Servet A. isimli şahıs, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay anları cep telefonu kamerasında

Olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda araçla husumetli oldukları şahısların iş yeri önüne gelen şüphelilerin, iş yerine pompalı tüfekle ateş etme anları ve sonrasında kaçarak uzaklaşmaları yer aldı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili derin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.