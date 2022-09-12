Gaziantep’te scooter ile yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada çarptığı Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne, Şimal Toprak’ın ise ağır yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Osman S.(17),’nin yargılanmasında başlandı.

Gaziantep’te scooter ile yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada çarptığı Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne, Şimal Toprak’ın ise ağır yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Osman S.(17),’nin yargılanmasında başlandı.

Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuksuz olarak yargılanan Osman S., ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada iddialar hakkında savuma yapan Osman S., ’’Dershaneye gitmek için evden çıktım. Ramazan ayı sebebiyle iftar sonrasında yol boştu. Sol şeritten ilerlediğin sırada scooter bana çarptı. Fren yapıp hemen durdum ve yardım ettim’’ dedi.

12 Nisan 2022 tarihinde akşam saatlerinde 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencileri Ezgi Yiğit ve Şimal Toprak, evlerine dönerken ehliyetsiz sürücü Osman S., yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarpmıştı. Kazada yaralanan iki arkadaş, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ezgi Yiğit doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamazken Şimal Toprak ağır yaralanmıştı.

Tutuklanma talebine red

Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada maktul avukatlarının Osman S.,’nın tutuklanma talebi reddedilirken, 21 Ekimde olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Maktul ve mağdur avukatları, ’’Bugün yeni bir süreç yaşadık. Mahkeme sürecinde taleplerimiz bazıları reddedildi. Kişi yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Duruşma 28 Kasım’a ertelendi. 21 Ekim de keşif yapılacak. Sanık beyanlarında çelişki olduğunu düşünüyoruz. Buradan bizim tek beklentimiz somut deliller. Olay yerinden kamera görüntüsü olmaması bir güvenlik zafiyeti. İlçe Emniyet müdürlüğünün 100-150 metre ilerisinde yaşanan bir olay. Bu görüntülerin ortaya çıkmamasını istiyoruz’’ diye konuştu.

Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri tarihe ertelendi.