Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 11 milyon 760 bin TL olan 4 bin 704 adet sahte markalı ayakkabı ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 4 bin 704 adet sahte markalı ayakkabı ele geçirildi. Operasyonda M.H. isimli şahıs gözaltına alındı.

Makas atarak ilerleyen sürücü kamerada Makas atarak ilerleyen sürücü kamerada

Gözaltına alınan M.H. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: iha