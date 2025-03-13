Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında "Sağlıklı Yaşam, Bağımlılıkla Mücadele ve İzleme Merkezi" protokolü imzalandı.

Gaziantep Valiliği Fuaye Alanı’nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu’nun katılımı ile protokol imzalandı. 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen proje ile bölgedeki madde kullanımı sorununa yönelik kapsamlı bir çözüm sunmak amaçlanıyor. Merkez ile özellikle 22 yaş altındaki gençlere ve ailelerine odaklanarak, madde kullanım bozukluğu tespit edilen bireyleri ve aile içinde madde kullanan diğer bireyleri belirlemek, onları tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine yönlendirmek hedefleniyor.

"Şikayet ettiğimiz bu sorunu yönetebilir, kontrol edilebilir hale dönüştürmüş olacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada toplumsal sorunları çözecek koordinasyon ve verimliliği artıracak çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti. Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi’nin yıllardır sorunsuz işlediğini ve merkezdeki altyapıyla birlikte projenin verimli ilerleyeceğini belirten Şahin, "Hiçbir Büyükşehir Belediyesi bu alana girmeden biz Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi’ni yıllardır çalıştırıyoruz. 18 yaş altı çocuklarımızı bağımlılıkla mücadele de çok önemli bir başarı hikayesi var. Buradaki yapılan çalışmanın hem tıbbi rehabilitasyon hem de sosyal rehabilitasyon kısmının çalışıldığı önemli bir çalışma. Yıllardan dolayı da yetişmiş insan gücü beşeri sermayemiz var. Bu büyük soruna uyuşturucu ile mücadele de bağımlılıkla ilgili büyük soruna biz elimizdeki tecrübeyi kullanmak ve kurulacak olan merkezde arkadaşlarımızın elindeki verileri insan kaynağını kullanarak çok daha hızlı, aktif ve verimli hale dönüştürmek için bu çalışmayı yaptık. Bunun sonunda özellikle gençlerimizi zararlı alışkanlardan korumamız ve aile bazlı önleyici tedbirler almamız gerekiyor. Bu merkezle birlikte elimizdeki bütün verilerle birlikte bu işi önleyecek tedbiri aldığımızda yarın şikayet ettiğimiz bu sorunu yönetebilir, kontrol edilebilir hale dönüştürmüş olacağız ve hızlı bir şekilde sorunu çözecek altyapıya kavuşmuş olacağız" dedi.

"Bağımlılıkla ancak toplumsal mücadele ile baş edilir"

Vali Kemal Çeber ise projenin önemine dikkat çekerek, "Gaziantep’te sosyal anlamda direkt topluma dokunma anlamında en çok önem verdiğimiz konuların başında bağımlılıkla mücadele geliyor. Sigara, alkol, uyuşturucu, dijital bağımlılık, hepsi ile mücadele ediyoruz. Çok önemli gelişmeler elde ettik. Bağımlılıkla ancak toplumsal mücadele ile baş edilir. Bu noktada Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin tüm imkanları hem fiziki hem maddi imkanları hep bizim emrimizde. Bu protokol ile mücadelemize yeni bir seviye kazandıracağız" diye konuştu.

Merkez hakkında

Ailelerin ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak uygun destek ve çözüm seçeneklerinin geliştirileceği proje ile hastanın tedaviye başvurması yerine hastanın hanesi ziyaret edilerek tedavi bağı kurması amaçlanıyor. Projede kullanılacak Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği, madde kullanımı ile mücadelede kritik bir rol üstlenerek, madde kullanım döneminde olan ergenlerin ve ailelerinin tespit, tarama, takip ve yardım süreçlerini kapsamlı bir şekilde yönetecek bir merkez olarak hizmet verecek. Bu kapsamda klinik, madde bağımlılığı ile mücadelede ilk adımı temsil etmenin yanı sıra, ergenler ve aileleri için sürekli bir destek ve koordinasyon noktası görevi görecek. Tedavi sonrası sürecin yönetilmesinde de aktif bir rol alacak. Rehabilitasyon sürecini tamamlayan bireylerin topluma yeniden entegrasyonu, iş ve meslek kurslarına yerleştirilmeleri gibi öneme sahip adımlar burada koordine edilecek.

Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği, madde bağımlılığı tedavisi ve rehabilitasyonuna yoğunlaşmış özel bir tıbbi bakım merkezi olarak hizmet verecek. Kesintisiz tıbbi bakım ve rehabilitasyon süreçlerine odaklanacak, bağımlılık tedavisi gören bireylerin sağlık ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak onların iyileşme sürecini destekleyecek.