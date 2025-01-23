Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin ile bir araya gelerek kentteki sağlık projelerini istişare etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin ile bir araya geldi. Görüşmede, Gaziantep’te sağlık alanında yürütülen projeler ve gelecekteki iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık hizmetlerini desteklemek ve şehirdeki sağlık altyapısını güçlendirmek adına yapılan çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin ise belediyenin sağlık alanındaki desteklerinin önemine dikkat çekerek Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti. Görüşmede, halkın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak projelere öncelik verilmesi konusunda mutabık kalındı.

Görüşme, Gaziantep’in sağlık alanında daha ileri noktalara taşınması yönünde ortak çalışmalar yapılacağı mesajıyla sona erdi.