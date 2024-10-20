Gaziantep’te 6 şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah malzemesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep’te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Şahinbey ilçesinde şüpheli şahıslara ait ikamet, araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet fişek ile 5 adet şarjör ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.