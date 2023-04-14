Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Masal Park’ta çocuklar özelinde kurulan “Ramazan Sokağı” 7’den 70’e bütün vatandaşları ağırlamayı sürdürüyor.

Ramazan Sokağı’nı ziyaret eden vatandaşlar, yapılan etkinlikler, yürütülen çalışmalar, düzenlenen iftar programlarından memnuniyetlerini dile getirirken, sokağa ilgi artarak devam ediyor. Ramazan ayı ile beraber gelenekselleşen etkinlikler, iftardan hemen önce başlayarak gece yarısına kadar devam ediyor. Park yürüyüş alanına karşılıklı kurulan stantlarda GASMEK tarafından kurulan yemeni dikme, bakır işleme gibi geleneksel el işleri öğreniliyor, esnaflar da ürünlerini sergiliyor.

Depremden psikolojik olarak en çok etkilenen gruplardan olan çocuklar için özel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, sinema, palyaço gösterileri, gölge oyunları ve tiyatrolar düzenliyor. Büyüklerle beraber çocuklara yönelik ayrıca birçok kültürel ve bilimsel etkinlik Ramazan Sokağı’nda devam ediyor.

Çocuklar ve gençler etkinlikleri beğendi

Ailesi ile beraber Ramazan Sokağı’nı ziyaret eden 10 yaşındaki Nisanur Polat, Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunları’nı çok beğendiğini söyleyerek, “Burada macunlar, yiyecekler çok güzel. Ben bunlar yapıldığı için çok sevindim. Bizi düşündükleri için çok teşekkür ederim. Ramazan Sokağı’nı çocuklar ve büyükler için çok güzel yapmışlar” dedi. Nizip’ten okuluyla beraber Ramazan Sokağı’nı gezmeye gelen Ahmet Akalın, “Beklediğimden daha güzel burası. Yemeklerinden gösterilere ve sergilere her şeyi beğendim. Sınav öğrencisiyiz. Deprem bizleri etkilemişti bir nebze burada motive olduk” diye konuştu.

“Depremden sonra bize ilaç gibi geldi bu etkinlikler”

Yürütülen çalışmalar için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çalışanlara teşekkür eden Rabia Gözübüyük ise, “Depremden sonra bize ilaç gibi geldi bu etkinlikler. Depremde en çok çocuklar etkilendi büyüklere nazaran. Bu sokak onlar için çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Esnaf bu sene de organizasyondan memnun kaldı

Ramazan Sokağı’ndaki bir stantta satış yapan Rahime Doğan, bu Ramazan Ayı’nın kendileri için çok iyi geçtiğini aktararak şöyle konuştu: “Etkinlikler daha iyi bu sene. Depremden dolayı üzgünüz ama bizim için bir moral oldu. Satışlarımızda güzel devam ediyor. Organizasyon çok güzel. Kısa zamanda bu kadar iyisinin yapılacağını bilmiyordum. Eski Ramazan ruhu yaşatılıyor. Çocuklar halkımız için bu çok güzel oldu.”

Ayakkabı ve geleneksel yemeni satışı yapan Sema ve Murat Tuney çifti, geçen seneki organizasyona göre bu senenin daha iyi olduğunu, kısa sürede büyük bir iş başarıldığının altını çizerek emeği geçenlere teşekkür etti.