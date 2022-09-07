Gaziantep polisi pos tefeciliği yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep polisi pos tefeciliği yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü Ekiplerince pos tefeciliği yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 4 adet pos cihazı, 54 bin 690 TL, çok sayıda kredi kartı slipleri ve mail order belgeleri ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.