Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.