Gaziantep’te, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep’te, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden A.A. tutuklanırken, B.A. ve F.H. isimli 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.