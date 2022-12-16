Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden A.A. tutuklanırken, B.A. ve F.H. isimli 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Araban’ın ilk Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği dualarla hizmete açıldı

Araban’ın ilk Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği dualarla hizmete açıldı

Gaziantep’te, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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