PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve yağma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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