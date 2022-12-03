Gaziantep’te yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan 2 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep’te yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan 2 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 kişiyi gözaltına alan ekipler, yasal işlemlerin ardından şahısları adli makamlara sevk edildi. Gözaltındaki 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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