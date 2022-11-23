Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, petshop açmak isteyenler için gerekli eğitimleri içeren, mesleki yeterliliği sağlayacak ve sertifika imkanı da verecek eğitim programı düzenledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, petshop açmak isteyenler için gerekli eğitimleri içeren, mesleki yeterliliği sağlayacak ve sertifika imkanı da verecek eğitim programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu’nda yapılan yaklaşık 100 kişinin katıldığı seminerde Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi veteriner hekimleri, biyologları, ziraat mühendisleri zooteknistleri kendi alanlarındaki başlıklarda eğitimler verdi. Eğitimde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında katılımcılara bilgi verilirken ev ve süs hayvanlarının korunması, ekolojisi, bakımı, refah yaşam şartları hakkında uzmanlar tarafından örneklerle anlatım yapıldı. Seminerin devamında Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nin işleyişi, faaliyetleri, çipleme işlemleri de anlatıldı.

Verilen eğitimle evcil hayvan satışı yapılan yerlerde görülebilecek olumsuzlukların önlenmesi, hayvanların kötü şartlardan kurtarılması ve yurtdışından getirilen hayvanların kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Seminerin sonunda katılımcılara yazılı sınav düzenlenerek başarılı olanlara sertifikaları verilecek.