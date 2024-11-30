Gaziantep’te kapalı olan krom maden sahasında patlayıcı madde ile kaçak kazı yapan 5 şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak maden kazısı yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Nurdağı ilçesinde kapalı olan krom maden sahasında patlayıcı madde kullanmak suretiyle kaçak kazı yapan H.B., M.Ç., M.Y., M.Z. ve İ.P. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 5 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suçta kullanılan 19 ton krom madeni, 5 adet dinamit lokumu, 2 adet av tüfeği ve şarjörü, 3 adet hilti, 2 adet jeneratör, 2 adet dalgıç su motoru, 2 adet fotokapan, 2 adet el telsizi, 1 adet matkap, muhtelif kazı aletleri ve kablolar ele geçirildi.