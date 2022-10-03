Medical Point Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker, ozon tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker, ozon tedavisi hakkında bilgiler verdi.

UZM Dr. Fatma Şeker, ozonun atmosferde bulunan ve güneşten gelen UV ışınlarını filtreleyen bir gaz olduğunu belirterek, 1960’lı yıllarda ozonun dezenfekte edici etkisi keşfedildiğini hatırlattı. Uzm Dr. Şeker, her türlü bakteri, mantar ve virüsü öldürebilme yeteneği nedeniyle suların dezenfeksiyonu amacıyla kullanılmaya başlandığını, tıpta kullanımı ise 1900’lü yılların başında cerrahların yaptığını ifade etti.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker, ozonun antioksidan sistemi aktive ettiğini, kanın daha akışkan hale gelmesini sağladığını ve damarların daha sağlıklı olmasına katkıda bulunduğuna vurgu yaptı. Bunun yanında ozonun bağışıklık sistemi düzenleyici, ağrıları azaltıcı ve detoksifikasyon etkisi olduğunu belirtti.

Ozon tedavisinin kullanıldığı durumlar

Uzm. Dr. Fatma Şeker ozonun kullanım alanları hakkında ise sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Dolaşım bozuklukları, deri ülser ve yaraları, barsak sorunları, enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar ve daha birçok hastalıkta destekleyici tedavi olarak uygulanabilir.

Kimler uygulanamaz

Şeker, ozonun uygulanmasının yasak olduğu hastalıklar son derece sınırlı olduğunu belirterek, ’’Alyuvarlarda bir enzim eksikliği ile seyreden favizm (G6PD dehidrogenaz enzim eksikliği) olarak adlandırılan hastalıklarda, aşırı alkol kullanımında, hipertiroidi, ileri derecede kansızlık ve kanla ilgili bazı rahatsızlıklarda (Hemofili, kanama pıhtılaşma bozukluğu hastalıkları), kronik tekrarlayıcı pankreas bezi iltihabı, yeni gelişmiş kalp enfarktüsü ve kanamanın aktif olarak devam ettiği beyin felci, ozona karşı alerjisi veya intoleransı (tahammülsüzlüğü) olanlarda (çok nadir görülen bir durum olup daha ziyade kokuya olan tahammülsüzlüklerde oluşur), bu bakımdan uygulama öncesi bazı laboratuar analizleri yapılarak durum denetlenmelidir.

Nasıl uygulanır

Başlıca 10 farklı yöntemle ozon tedavisi uygulandığını kaydeden Fatma Şeker, uygulama yöntemleri ile ilgili ise, ’’Majör ve Serum yöntemi, hastadan 50-200 ml. kan alınarak hastaya uygun dozu belirlenmiş ozon gazı ile karıştırılıp açılan damar yolundan geri verilir. Yada serum içine belli miktarda yüklenen ozon damar yoluyla geri verilir. Tamamen steril ve tek kullanımlık sarf malzemesi ile yapılan işlem 20-30 dk. sürer. Minör yöntemi, kişiden alınan 2-5cc kan belirlenmiş dozda ozon gazı ile karıştırılarak kas içine enjekte edilir. Bu yöntem ile bağışıklık sistem aktivasyonu sağlanır. 1-2 dakikada işlem tamamlanır. Subcutan yöntemi belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı ince uçlu bir iğne ile cilt altına enjekte edilir. İşlem 1-3 dakikada tamamlanır. Rectal ve vaginal yöntem, ozon gazının tek kullanımlık tüp veya torba ile makat yada vaginal yoldan püskürtülerek hastaya infüze edilmesidir. Kulak İnsüflasyonu yöntemi, belirlenen doz ve hacimdeki gaz özel aparatlarla kulak yoluna insüfle edilir. Birkaç dakika süren bir işlemdir. İntraartiküler (eklem içi) yöntemi, eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazının eklem içine verilmesidir. Kitle ve lezyon içi yöntemi, ozon gazının kitle veya lezyon içerisine uygun iğne yardımı ile verilmesidir. Kas içi yöntemi, direkt olarak ozon gazının ağrılı kas bölgelerine ince iğne

uçları ile uygulanmasıdır. Torbalama yöntemi, ozon gazının kapalı bir sistemde özel bir plastik torba içinde uygulanmasıdır. Ozona dayanıklı malzemelerle özellikle el ve ayaklardaki yaralar için kullanılır. Her seans 10-30 dakika sürer. Ozon Sauna Yöntemi, Hastalar sauna adı verilen kabinler içine oturarak yada yatar pozisyonda konumlandırılır. Başı dışarıda kalan hastanın (buhar yada infrared) terlemesi sağlanır. Gözenekler açıldıktan sonra 20-45 dakika kadar ortama ozon gazı verilerek vücudu ozonlama işlemi başlatılır. Tamamen acısız ve ağrısız keyifli bir ortamda gerçekleşen bu yöntemde sauna öncesi hasta çok tok olmamalı ve bol sıvı tüketmelidir. Hastanemizde majör , minör, torbalama, subcutan, eklem içi, kas içi, vajinal, kulak içi yöntemler uygulanabilmektedir. Ozon tedavisinin size uygun olup olmadığı ve hangi yöntemin uygun olduğu hekim muayenesi ile değerlendirilmelidir’’ diye konuştu.