Gaziantep’te 13. Cumhurbaşkanı 2.Tur Seçimi için saat 08.00’da başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı 2.Tur Seçimi için sandık başına gitti. Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de saat 08.00’da başlayan oy verme işlemi, yoğun katılımın ardından saatler 17.00’yi gösterdiğinde tamamlandı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.