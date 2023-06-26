Gaziantep’te bir otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, çalıntı malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri son dönemde kentin birçok noktasında meydana gelen ve park halindeki araçların camlarını kırmak suretiyle vatandaşın araçlarında bulunan çok sayıdaki kişisel eşyasını çalan oto fareleriyle ilgili çalışma başlattı. Mevlana Mahallesinde bir otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen ve yaptıkları çalışmalar ve kamera incelemeleri neticesinde olayın failinin daha önce çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları bulunan M.R.B. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon sonucu kısa sürede yakalanan M.R.B. isimli şahıs, çalıntı malzemelerle birlikte suçüstü yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi