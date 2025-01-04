Gaziantep’te terör örgütlerinin işbirlikçilerine yönelik yapılan şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2014 - 2016 yılları arasında sınır ötesinde DEAŞ/IŞID Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren E.M.D., E.B.M.E., A.E. ve M.A. isimli yabancı uyruklu 4 şahıs ile şahsi sosyal medya hesabında örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen M.Ö. isimli şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde bulunan adreslerine şafak vakti yapılan operasyon ile yakalandı. Yakalanan şahısların ikamet adreslerinde yapılan arama sonucunda ise tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.M.D., A.E., M.Ö. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.B.M.E. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.