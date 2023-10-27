Gaziantep’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Mahmut Humayun Özhelvacı Ortaokulu’nda coşkuyla kutlandı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan Mahmut Humayun Ortaokulu, Cumhuriyet’in 100. yılını etkinliklerle kutladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okudu. Daha sonra öğretmenler marşlar eşliğinde coşkuyla dev Türk bayrağını açarak, Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı. Öğrenciler 29 Ekim kutlamalarının çok güzel olduğunu söyleyerek, “Kutlamalar çok eğlenceliydi, inşallah hep böyle devam eder” dediler.

Düzenlenen gösterilerin çocukları çok mutlu ettiğini ifade eden Yusuf Özdemir adlı veli, “Bugün 29 Ekim gösterilerini izlemeye geldik. Düzenlenen gösterileri çok beğendik. Çocuklarımızı böyle mutlu görmek gerçekten çok güzeldi. Tüm Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise okullarında böyle bir kutlamanın olmasına sevindiklerini belirterek,“ Cumhuriyet’in 100. yılının okulumuzda böyle büyük bir etkinlikle kutlanması bizleri çok mutlu etti. Coşkuyla kutladık. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” diye konuştular.