Gaziantep’te PKK/YPG’li teröristler tarafından roketatarlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan’ı kaybeden meslektaşları Öğretmenler Günü’nü buruk kutladı.

Gaziantep’te PKK/YPG’li teröristler tarafından roketatarlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan’ı kaybeden meslektaşları Öğretmenler Günü’nü buruk kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Gaziantep’te PKK/YPG’li teröristlerin roketatarlı saldırısında hayatını kaybeden Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan’ın ölümü nedeniyle buruk bir şekilde kutlandı. Gerçekleşen programa Gaziantep İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Demokrasi Meydanın da çelenk bırakma ile gerçekleşen program İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin çelenk sunumu ile başladı.

Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.