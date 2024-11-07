Gaziantep’te "Öğretmen Akademileri Programı" düzenlendi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için Ömer Asım Ersoy Kültür Merkezi’nde "Öğretmen Akademileri Programı" düzenlendi. Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç, milli eğitim yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Vali Kemal Çeber, Gaziantep’te son yıllarda eğitim alanında ciddi yatırımlar yapıldığını ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç ise öğretmenlerin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için düzenledikleri programların devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından öğretmenlerin oluşturduğu Maarif Orkestrası konser verdi.