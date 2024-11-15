Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Obezite Kampı ile 600’den fazla kişiye sağlıklı bir yaşam sundu. Kişiye özel tedavi ve egzersiz programları sunan kamp, obeziteye karşı etkili bir mücadele aracı olmayı sürdürüyor. Katılmak isteyenler başvurularını online olarak yapabiliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, obezite riski taşıyan vatandaşlar için düzenlediği “Obezite Kampı” ile yaklaşık 4 yıldır bireylerin yaşam kalitesini artırıyor. Bu kamp sayesinde şimdiye kadar 600’den fazla kişi fazla kilolarından kurtularak sağlıklı bir hayata adım attı.

Obeziteyle mücadelede etkin bir yol izleyen bu kampa katılmak isteyenler, başvurularını https://l24.im/9qknoH adresinde yer alan formu doldurarak yapabiliyorlar. Farklı kilo kategorilerine yönelik düzenlenen kamp, her hafta yeterli başvuru alınması halinde yeni gruplarla devam ediyor. Kamp, kişiye özel tedavi yöntemleri ve uzman desteğiyle başarılı bir şekilde yürütülüyor.

KAMP SÜRECİNDE DANIŞANLARA TAM DESTEK!

Büyükşehir Belediyesi’nin uzman kadrosu, kamp boyunca danışanların sağlığını yakından takip ediyor. Alanında deneyimli doktorlar ve diyetisyenler, katılımcıların ateş, nabız, tansiyon ve kan şekeri değerlerini düzenli olarak kontrol ederek kişiye özel beslenme ve egzersiz programları hazırlıyor. Bu yöntem, danışanların etkili ve sürdürülebilir bir şekilde kilo vermesini sağlıyor.

Kamp süresince diyetisyenler, psikologlar, hemşireler ve spor koçları katılımcılara tam destek veriyor. Sağlıklı yaşamın temel unsurları konusunda verilen eğitimler sayesinde, danışanlar sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da kilo verme sürecini destekliyor. Egzersiz programları, su tüketimi ve dengeli beslenme alışkanlıkları kampta öğretilen başlıca konular arasında yer alıyor.

Büyükşehir, danışanlarının sağlık durumunu kamp sonrası da yakından takip ediyor. Bu sayede, verilen kiloların geri alınması engelleniyor ve katılımcıların sağlıklı yaşam tarzlarını sürdürmesi sağlanıyor.