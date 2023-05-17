Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler Günü kuruma bağlı müzelerin yapacağı etkinliklerle kutlanacak. Müzeler günü bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlediği; "Müzeler, Sürdürebilirlik ve Refah" temasıyla Panorama 25 Aralık avlusunda tüm müzelerin hazırladığı etkinliklerle kutlanacak.

Şehrin kültürünü, tarihini, kurtuluş mücadelesini, dünyaca ünlü mutfağını ziyaretçilerine anlatan müzeler, dünya müzeler gününü kutluyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Panorama 25 Aralık Kahramanlık ve Panoraması Müzesi’nde 18 Mayıs akşamı “Müzede Bir Gece” filminden esinlenerek düzenlenecek etkinlikle canlandırmalar yapılacak. Gastronomi şehri Gaziantep’in mutfağının yolculuğunu sergileyen Emine Göğüş Mutfak Müzesi ise 18 Mayıs günü gündüz masal anlatımları düzenleyecek ve akşama kadar çeşitli ikramlarda bulunacak. Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Hamam Müzesi ise akşam saat 22.00’a kadar Panorama 25 Aralık Müzesi avlusuna gelen ziyaretçileriyle çeşitli atölyeler düzenleyecek.

Atatürk Anı Müzesi bu yıl müzeler gününe özel Mustafa Kemal Atatürk’ün resimlerinin yer aldığı özel bir sergi hazırladı. Bununla birlikte Zeugma Mozaik Müzesi de Panorama 25 Aralık Müzesi avlusunda düzenlenecek etkinliklere Prof. Dr. Kutalmış Görkay’ın “Son Araştırmalar Işığı Altında Zeugma” ve Dr. Öğretim Üyesi Taylan Güvenilir ile Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Yıldız’ın “Örenyerlerinin Görselleştirilmesinde Dün ve Bugün” söyleşileriyle katılacak