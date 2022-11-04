Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26-Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamalarda çevreyi rahatsız eden ve gürültü çıkaran 18 modifiyeli aracı durdurdu. Ekipler, abartılı egzoz tespit ettiği araçların sürücülerine cezai işlem uyguladı.

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Gaziantep’te polis ekipleri, son bir hafta gerçekleştirdiği denetimlerde durdurdukları 18 modifiyeli aracın sürücüsüne ceza kesti.

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