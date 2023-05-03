Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok meslek kolunu tek merkezde toplayacak Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) projesi çerçevesinde Nakliyeciler Sitesi’nin temel atma töreni yapıldı.

Temeli atılan Nakliyatçılar Sitesi, 140 bin ve 45 bin olmak üzere iki ayrı bölümde toplamda 185 bin metrekareye yayılacak. Yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerine kurulan BÜSEM projesinin tamamlanmasıyla kent içerisindeki muhtelif bölgelerde dağınık, plansız ve yetersiz alanlarda faaliyet sürdüren meslek kolları, yerleşim alanında uzak bir alanda modern meslek siteleri halinde faaliyetini sürdürecek.

Başkan Şahin: "Gaziantep kabuğuna sığmıyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, BÜSEM’in hikayesine değinerek, “Buranın hikayesi o kadar önemli ki önce organizede büyüdü. İhracat rekorları kırdık. Küçüğün sağlıklı büyümesi lazım ki, büyük daha geniş vizyonla dünyaya üretim yapabilsin. Küçük sanayide hizmet sektörünü ayırdılar. Küçük sanayiyle ilgili başka sorunlar yaşandı. Sanayi bakanımız yalnızca Körkün için İhtisas Organize Sanayi’nin hukuki alt yapısını oluşturdu. Gaziantep kabuğuna sığmıyor. Büyümek istiyor. Çünkü biz, Şehr-i Ayıntab-ı Cihan dediğimiz ipek yolundayız. İpek yolu lojistik yolu, kalkınma demek.”

"Emekçilerimizin istihdam sağlayacağı bir merkez oluşturuyoruz"

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, BÜSEM’de çok yakın bir zamanda binlerce, on binlerce insanın ekmek yiyeceğini vurgulayarak, “Bir şehir nasıl gelişir, bir ülke nasıl büyür bunun örneklerini Gaziantep’imizde ülkemizde çok iyi yaşıyoruz. Burada. İşte bizim aşkımız, bizim hayalimiz Gaziantep’te Türkiye’de aşsız, işsiz kimse kalmaması. Herkes evine ekmeğini daha fazla götürsün. BÜSEM, çalışması Gaziantep’i çok heyecanlandırıyor. Burada endüstri sanayi bölgeleri gibi farklı sektörlerden her hemşerimizin burada yatırım yapacağı ve emekçilerimizin burada istihdam sağlayacağı bir merkez oluşturuyoruz” diye konuştu.

Nakliyeciler Kooperatif Başkanı Zafer Aydıngüler, “Bu sanayi de örnek başka bir sanayi yok. Organizemiz büyüyor. Organizeyi örnek alıp bizim de küçük sanayi olarak büyümemiz gerekti. Fatma Şahin bu konuda bize çok destek oldu” dedi.

Nakliyeciler Esnaf Odası Tevfik Göğüş ise, daha önceki sitenin Gaziantep’e hitap etmediğini belirterek “Bundan sonra daha güzel şeyler öğreterek, hem istihdama hem de ülkemize katkı sağlayacağız” diye konuştu.