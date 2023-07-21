Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) ortaklığında Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi başladı.

Proje çerçevesinde Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personel taleplerini karşılamak amacıyla; kaynakçılık, makine bakım, triko örgü, konfeksiyon, dış ticaret ve ambalaj paketleme alanlarında 6 farklı mesleki alanda teknik eğitimler veriliyor. Teorik olarak 240 saat sürecek eğitimlerden toplamda 120 kişi yararlanıyor. Eğitim boyunca katılımcıların; yemek, yol, eğitim ücreti, kaza sigortası, sarf malzemesi ve eğitim dokümanları proje ile karşılanıyor.

Eğitimlerini tamamlayan katılımcılar, işletmelerde 3 ay boyunca işbaşı eğitime tabii tutulacak.