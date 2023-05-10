Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, GBB tarafından hayata geçirilen 14 bin konut projesi çerçevesinde yapılacak olan ‘Güneyşehir 2’nci Etap Konut Projesi’nde bin konutun satışa sunulacağını müjdeledi. Yapılacak konutlarla il genelindeki işçi, memur ya da emekli vatandaşların ev sahibi olmasının önü açılacak.

Sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin başvuru yapabileceği projede kişinin Gaziantep ilinde yaşaması veya il nüfusuna kayıtlı olması, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendi ve eşi üzerine Gaziantep il sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması şartları aranacak. Kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

İlk 12 saatte 5 bin başvuru

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 10 Mayıs - 16 Haziran 2023 tarihleri arasında Gazikonut A.Ş. satış ofisi ve www.gazikonut.com adresleri üzerinden başvurularını yapabilecek. İl genelinde başvuruların başlamasıyla birlikte ilk 12 saatte yaklaşık 5 bin başvuru alındı.

“Yuva kurmak sizden, konut Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden”

Başkan Şahin, konu hakkında yaptığı açıklamada kira fiyatlarının düşürülmesi için çok sayıda konut yapılması gerektiğini belirterek, “Yuva kurmak sizden, destek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında konut ihtiyacını gidermek için Gazikonut A.Ş.’yi kurduklarını vurgulayan Şahin, “Sizinle konuştuğumuz zaman ‘Başkanım evlenmek istiyoruz. Ama kira fiyatları çok yüksek diyorsunuz. Çok haklısınız. Bu şehirde kira fiyatlarını düşürmek için çok sayıda konut yapmamız lazım. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya geldiğinde 100 bin konut yapacağını söyledi. Biz de Gazikonut A.Ş.’yi kurduk ki daha hızlı bir şekilde şirket üzerinden bu konut ihtiyacını giderelim. İlk etap bin konutumuzu zaten açıklamıştık. Şimdi ikinci etap bin konutumuzu da açıklıyoruz. Güneyşehir ikinci etapta 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak evlerin inşaatları devam ediyor. İlk etabın teslimi Mart - Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bundan sonraki etaplar Kuzeyşehir, Güneyşehir, Fıstıkkent ve Bayramlı da var. Buradaki yapılacak olan konutlarımızı takip edip talepte bulunursanız yuva kurma sizden konut bizden diyoruz” diye konuştu.