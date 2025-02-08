İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) tarafından, deprem bölgesi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde "Matematik ve Eğitim Festivali" açılış programı düzenlendi. Programda konuşan Müt. Hyt. Bşk. Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Bu kampüs, buradaki insanların tamamı konutlara taşınsa bile, biz burada İstanbul Aydın Üniversitesi olarak eğitimimizi ve bu hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından deprem bölgesi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde "Matematik ve Eğitim Festivali" açılış programı düzenlendi. Düzenlenen açılış programına, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İstanbul Aydın Üniv. Müt. Hyt. Bşk. Prof. Dr. Mustafa Aydın, üniversite öğrencileri, çocuklar ve aileler katıldı. Düzenlenen Festivalde çocuklar eğlenceli bir şekilde matematik öğrenme fırsatı bulurken, interaktif eğitim etkinlikleri ve uygulamalı atölyelerle öğrenme sürecini destekledi.

Kampüs, bölgedeki yetişkinler ve çocuklar için aralıksız faaliyet gösteriyor

Depremin hemen ardından kurulan İAÜ Nurdağı Eğitim ve Yaşam Kampüsü, bölgedeki yetişkinler ve çocuklar için eğitim-öğretim faaliyetleri, sağlık hizmetleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) hizmetleri, kültür-sanat aktiviteleri, okul öncesi eğitimleri, meslek edindirme kursları ve spor etkinlikleri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

"Depremden sonra geldik ve 11 ayrı alanda hizmet vermeye başladık"

Kampüsün içeriklerinden bahseden ve 11 ayrı alanda hizmet vermeye başladıklarını belirten İstanbul Aydın Üniv. Müt. Hyt. Bşk. Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Depremin hemen akabinde üniversite olarak şuanda bulunduğumuz Nurdağı’na geldik. Burada kampüsümüzü kurduk. Öğrenci, çocuk ve yetişkin olmak üzere 11 ayrı alanda hizmet vermeye başladık. Dolayısıyla spordan bilişime, eğitimden saç bakım ve güzelliğe, bilgisayar eğitiminden spora bütün eğitimleri burada 2 yıldır devam ettiriyoruz" dedi.

"Her 20 günde bir 15 öğrencimiz buraya gelip burada hizmet veriyor"

Deprem bölgesinde eğitim ve sosyal gelişimi destekleyen projelere devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Bu kampüs, buradaki insanların tamamı konutlara taşınsa bile, biz burada İstanbul Aydın Üniversitesi olarak eğitimimizi ve bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bugün burada ‘Matematik ve Eğitim Festivali’ yapılıyor. Gördüğünüz gibi değişik okullardan gençlerimiz, çocuklarımız, bu Matematik ve Eğitim Festivali kapsamında farklı etkinlikler yapıyorlar. Çocuklar eğitime ısındırılması, çocukların hayata bağlandırılması, sportif faaliyetler yapılması gibi birçok faaliyetin yapıldığı bir alan burası. Kampüsün ayrı bir özelliği ise İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinciyle her 20 günde bir 15 öğrencimiz buraya gelip burada hizmet veriyor. Şuana kadar 100 kafileden oluşan öğrenci ekibimiz buraya gelerek insana dokunmaya, halkla bütünleşmeye, eğitim ve hizmet vermeye insani duyguların hayata geçirilmesini sağlayan bir sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asrın birlikteliğine olan katkınız için teşekkür ediyorum"

Yapılan festivalleri ve destekleri asrın birlikteliği olarak adlandıran Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti o günden bu yana asrın birlikteliğini hep birlikte gördük. Bunlardan bir tanesinin örneğini de bu kampüste yaşıyoruz. Buradaki dayanışmanın en güzel örneğini buradaki çocuklarımızın gözlerindeki ışıktan görüyoruz ve burada bir araya geldiğimizde onlardaki enerjiyi alıyoruz. Asrın birlikteliğine olan katkınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz"

Düzenlenen festivalde emeği geçen herkese teşekkür eden AKEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Aydın, "2 yıldır burada elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Tabi ki en büyük katkıyı buradaki gönüllü öğrencilerimiz ve hocalarımız veriyor. Tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklar ilk günkü heyecanla buraya gelmeye devam ediyor"

Matematiği daha eğlenceli şekilde anlatarak çocuklardaki depremin yaralarını sarmaya amaçladıklarını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrencisi Muhammed Sina Altaş, "Buradaki çocuklar biz araçtan indiğimiz gibi koşarak bize sarılıyorlar. Hala ilk günkü heyecanla buraya gelmeye devam ediyorlar. Burada depremi bir nebze de olsa unutturmaya çalışıyoruz. Bizler burada matematiği daha eğlenceli şekilde anlatarak depremin yaralarını da sarmaya amaçlıyoruz. Bunu da şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla gerçekleştiriyoruz diyebilirim" diye konuştu.