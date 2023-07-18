Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), “Mahallemde Konser Var” etkinliğiyle şehrin sevilen sanatçılarını gazi şehirlilerle buluşturuyor.

GBB Kültür Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konserler, yaz aylarının başlamasıyla kültürel etkinlikler çerçevesinde 19 Temmuz ile 14 Ağustos arasında kentin farklı mahallelerinde yapılacak. Mahallelerinin belirlenen okullarında verilecek olan konserler, saat 20.30’da başlayacak.

Kentin sevilen sanatçıları, hemşehrileriyle buluşuyor

Her yıl çeşitli etkinliklerle birbirinden farklı içeriklerle halkı buluşturan GBB, bu yaz Kral Deniz, Hasan Çoban gibi sevilen sanatçılarıyla unutulmaz akşamlar yaşatacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek olan konserlerde; Kral Deniz 19 Temmuz’da Kıbrıs Mahallesi’nde gazi şehirlilerle bir araya gelirken, Faruk Lök 20 Temmuz’da Yazıcık Mahallesi’nde, Hasan Çoban 24 Temmuz Barak Mahallesi ile 25 Temmuz Güneş Mahallesi’nde ve Doğan Bayburt, 26 Temmuz’da 60’ncı Yıl Mahallesi’nde sahne alacak.

Zeytinli Mahallesi’nde 31 Temmuz’da sevilen şarkılarını seslendirecek olan Mehmet Bakıray yer alırken, Kral Deniz 1 Ağustos’ta Kocatepe Mahallesi, Mehmet Kalkan 9 Ağustos’ta 8 Şubat Mahallesi, Faruk Lök 10 Ağustos’ta Üçoklar Mahallesi, Okan Bayburt ise 14 Ağustos’ta Burak Mahallesi’nde konser verecek.