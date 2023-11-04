Gaziantep’te, ’2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemili çocuklara dikkat çekmek için turuncu renkli flama, bayrak, kıyafet ve balonlarla farkındalık korteji yapıldı.

’2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ çerçevesinde Türkiye’nin çeşitli noktalarında olduğu gibi Gaziantep’te etkinlikler düzenlendi. Gaziantep’te de lösemili çocuklara dikkat çekmek ve löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulamak için turuncu renkli flama, bayrak, kıyafet ve balonlarla farkındalık korteji yapıldı. Kortej yürüyüşünün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda stand kurularak hem çocuklar için şenlikle düzenlendi hem de vatandaşlar bilgilendirildi.

Türkchopper Motor Kulübü Gaziantep Temsilcisi Selim Özkanlı “2-8 Kasım her sene lösemi çocuklar haftası olarak kutlanıyor. Biz de destek veren kurumlarla iş birliğiyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Türkchopper Motor Kulübü Gaziantep üyeleri olarak lösemi çocukların olduğu grupla bir şehir korteji yaptık. Demokrasi Meydanı’nda da hep beraber küçük bir eğlence, bir panayır gerçekleşecek” diye konuştu.